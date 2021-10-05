МОЗ поки що не рекомендує впроваджувати третю дозу вакцини проти коронавірусу. Про це в ефірі "Сніданку з "1+1" розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

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Ігор Кузін “Минулого тижня національно-технічна група експертів розглядала введення додаткової дози вакцини. Запроваджувати її поки не рекомендує Міністерство охорони здоров'я”.

Головний санлікар країни зауважив, що поки українці не поспішають вакцинуватися проти коронавірусу. Ба більше, зацікавленість населення до вакцинації впала.

Щодня щеплення проти хвороби роблять 100 – 120 тисяч людей. При цьому спроможність системи майже удвічі вища.

Ігор Кузін “МОЗ працює над розгортанням інфрастурктури, аби вона була максимально зручна. Темпи треба нарощувати. Ми зараз вносимо деякі преференції для вакцинованих людей межах адаптивного карантину. Спроможність системи – це 250 тисяч щеплень на добу. Значно впала зацікавленість людей в тому, щоб вакцинуватися”.

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 4 жовтня, в Україні провели 100 331 щеплення проти коронавірусу. 51 472 людини отримали першу дозу вакцини, а решта 48 859 – завершальну, другу дозу препарату.

Вакцинація проводилась у 2 925 пунктах щеплення та у 339 центрах вакцинації. Окрім цього, до імунізації населення була залучена 831 мобільна бригада,

Від початку вакцинальної проти коронавірусу вакцинувались 7 242 115 мешканців країни. 7 242 113 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини, а 5 820 725 людей – дві дози (2 людини отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 13 062 838 щеплень проти COVID-19 (першою та другою дозою).



​Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу