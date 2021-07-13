Чи будуть вакцинувати українців по другому колу наразі: відповідь Ляшка

Вакцинувати українців проти COVID-19 по другому колу, тобто проводити ревакцинацію імунізованих в Україні найближчим часом поки не планують.

Що відомо про ревакцинацію проти COVID-19

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, на сьогодні немає чітких даних про необхідність додаткових доз – навіть виробники не змінили інструкцій до вакцин.

До теми Чому саме зараз важливо вакцинуватись проти коронавірусу

Наразі Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності вакцинації загалом, зокрема людей із груп ризику.

Віктор Ляшко “Сьогодні питання ревакцинації ще чітко не визначено, навіть виробниками, вони ще не оголосили зміни до інструкції, тому давайте ми провакцинуємо успішно людей по першому колу, і закличемо всі групи ризику, зокрема людей похилого віку, прийти, зробити щеплення”.

Віктор Ляшко закликав українців не чекати наступної хвилі коронавірусу, а йти вакцинуватись вже зараз.

До слова, під час зустрічі із журналістами 1 липня міністр також сказав, що сподівається, що вакцинуватися проти COVID-19 по другому колу не доведеться мінімум рік.

Водночас COVID-сертифікати, які видаватимуть українцям, діятимуть 180 днів.

Дослідження ревакцинації

В Оксфордському університеті провели дослідження введення третьої дози вакцини від AstraZeneca через понад 6 місяців після введення другої дози – результати обнадійливі – Третя доза покращила показник рівня антитіл та здатність Т-клітин організму боротися з коронавірусом.

Довідка! Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 2 357 227 українців:

2 357 225 з них отримали 1 дозу препарату,

2 дози, тобто завершили вакцинацію – 1 215 284 людини.

Загалом в країні провели 3 572 509 COVID-щеплень.

Актуально Нову хвилю коронавірусу в Україні можна чекати вже цього місяця, – KSE