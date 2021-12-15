Чи будуть відмінності у сертифікатах у людей, які отримали третю дозу вакцини

Люди, які отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу не матимуть додатковий сертифікат. Також не зміниться термін його дії.

Хто може отримати додаткове щеплення проти коронавірусу

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич на брифінгу. За її словами додаткову дозу вакцини можуть отримати люди, які мають медичні показання у зв'язку з важкими захворюваннями.

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Це роблять для того, щоб сформувати кращий захист, тому що імунна система такої категорії громадян могла не сформувати необхідний захист.

Третя доза вакцини проти коронавірусу призначена для людей з імунодефіцитом, зокрема:

пацієнти з ВІЛ/СНІДом,

хворі на рак,

пацієнти з трансплантованими органами,

ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,

ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Сертифікат після третьої дози вакцини

Додатковий сертифікат не генеруватиметься. Дійсним залишиться зелений сертифікат, при чому його термін також не зміниться, тобто 365 днів з дня отримання другої дози вакцини. Але внесення даних до електронної системи охорони здоров'я про щеплення відбуватиметься.

Як отримати третю дозу вакцини

Третє щеплення українці можуть зробити в інтервалі за 28 – 90 днів після другого. Після звернення до лікаря, він видасть направлення довільної форми на введення додаткового щеплення тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити додаткове щеплення можна буде у найближчому пункті вакцинації.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

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