На Буковині через коронавірус все частіше госпіталізують дітей
Джерело:"АСС"
У Чернівецькій області зростає кількість дітей, яких госпіталізують з підозрою на коронавірус або підтвердженою хворобою. Маленьких пацієнтів, які перебувають у важкому стані, зараз немає.
Серед госпіталізованих є діти у віці до одного року. Про це розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні Оксана Знак.
До теми За кілька років COVID-19 може стати переважно дитячою хворобою: дослідження
Наразі в нашому закладі лікується 10 дітей, яких ми пов'язуємо із COVID-19. У 8 із них коронавірус підтверджений, ще двоє – із підозрою. З 10 госпіталізованих діток, п'ятеро – це малюки до року,
– повідомила Знак.
Вона розповіла, що у маленьких пацієнтів спостерігається пневмонія. У деяких з них є симптоми ГРВІ.
До слова, у Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. У немовляти виявили штам коронавірусу Дельта.
Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області
Джерело: РНБО України
Станом на 13 серпня в регіоні зареєстрували 80 468 хворих на коронавірус, 42 з яких за минулу добу. Загалом від хвороби померли 1 803 жителі області.
78 293 інфікованих вже одужали. Нині від хвороби продовжують лікуватись ще 372 людини.
Захворюваність в Україні почала зростати
Джерело: МОЗ
- За минулу добу, 12 серпня, в Україні виявили 1 263 хворих на коронавірус.
- До лікарень госпіталізували 613 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих померли.
- Загалом за весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 263 864 людей, 2 195 798 з яких вже одужали, а 53 217 – померли.