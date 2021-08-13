На Буковині через коронавірус все частіше госпіталізують дітей

У Чернівецькій області зростає кількість дітей, яких госпіталізують з підозрою на коронавірус або підтвердженою хворобою. Маленьких пацієнтів, які перебувають у важкому стані, зараз немає.

Серед госпіталізованих є діти у віці до одного року. Про це розповіла заступниця головного лікаря Чернівецької обласної дитячої лікарні Оксана Знак.

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Наразі в нашому закладі лікується 10 дітей, яких ми пов'язуємо із COVID-19. У 8 із них коронавірус підтверджений, ще двоє – із підозрою. З 10 госпіталізованих діток, п'ятеро – це малюки до року,

– повідомила Знак.

Вона розповіла, що у маленьких пацієнтів спостерігається пневмонія. У деяких з них є симптоми ГРВІ.

До слова, у Кременці госпіталізували маму з дитиною, якій 9 місяців. У немовляти виявили штам коронавірусу Дельта.

Ситуація з коронавірусом у Чернівецькій області

Джерело: РНБО України

Станом на 13 серпня в регіоні зареєстрували 80 468 хворих на коронавірус, 42 з яких за минулу добу. Загалом від хвороби померли 1 803 жителі області.

78 293 інфікованих вже одужали. Нині від хвороби продовжують лікуватись ще 372 людини.

Захворюваність в Україні почала зростати

Джерело: МОЗ