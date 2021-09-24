Щоб не проходити огляд та не перебувати на самоізоляції, 56-річний чоловік показав фальшивий документ прикордонникам. Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області викрили правопорушника.
До теми Схема для тюремного строку: "бізнес" із фальшивими COVID-сертифікатами набирає обертів
Що загрожує порушнику
Правоохоронці встановили, що чоловік самостійно зробив сертифікат за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами. Однак у державних реєстрах цієї інформації не було.
Поліцейські повідомили, що підроблений сертифікат був і у дружини правопорушника. Чоловікові оголосили підозру за статтею про підроблення документів Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 2 років.
Підроблення COVID-сертифікатів: останні новини
- Медпрацівниця та її знайомий у Києві виготовляли фальшиві сертифікати з вакцинації проти COVID-19.
- Прикордонники змушені перевіряти сертифікати на правдивість через спеціальні електронні пристрої з програмним забезпеченням SafeBorder.
- Журналісти повідомили, що в Одесі нібито можна придбати одразу 2 види підтвердження повного курсу вакцинації – внутрішній і міжнародний.
- Юрист Лаврентій Царук розповів, що за підроблений сертифікат можна сісти до в'язниці на 2 роки.
- Купляють фальшиві документи у соцмережах. Ціна може сягнути 2,5 тисячі гривень.