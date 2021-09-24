Щоб не проходити огляд та не перебувати на самоізоляції, 56-річний чоловік показав фальшивий документ прикордонникам. Працівники відділу протидії кіберзлочинам у Чернівецькій області викрили правопорушника.

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Що загрожує порушнику

Правоохоронці встановили, що чоловік самостійно зробив сертифікат за допомогою програмного забезпечення для роботи з графічними файлами. Однак у державних реєстрах цієї інформації не було.

Поліцейські повідомили, що підроблений сертифікат був і у дружини правопорушника. Чоловікові оголосили підозру за статтею про підроблення документів Кримінального кодексу України. Йому загрожує штраф або позбавлення волі до 2 років.

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