Про це повідомили у Чернівецькому обласному центрі профілактики та контролю хвороб. Мати та син, мешканці села Усть-Путила Вижницького району, вживали консервовані гриби власного виробництва.

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Люди не звернулись до лікарів відразу

Вже наступного дня, 10 листопада, вони відчули погіршання стану свого здоров'я. Однак до лікарів вони спочатку вирішили не звертатись. Лише 15 листопада люди прийшли у Чернівецьку обласну лікарню.

У них діагностували ботулізм. При цьому у 18-річного хлопця легка форма ботулізму, а у його 51-річної мами був стан середньої важкості. Їй довелось ввести протиботулічну сироватку.

За словами епідеміологів, цей випадок був вже третім на Буковині з початку 2021 року. Перший випадок ботулізму зафіксували ще у березні, другий випадок – у травні. Тоді захворіли двоє людей. В обох випадках пацієнти вживали м'ясні консерви власного виробництва.

Довідка. Ботулізм – це харчове отруєння, зумовлена споживанням продуктів, в яких накопичилися ботулотоксини. Причиною ботулізму найчастіше стають продукти домашнього консервування – м'яса, риби або овочів.

Зауважимо, що ботулізм не можна визначити за кольором або смаком. Мікроорганізм, який спричиняє хворобу, не псує продукти.

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