На Буковині медик захворіла на коронавірус після вакцинації

У Чернівцях лікарка заразилася коронавірусною інфекцією після вакцинації. В держадміністрації пояснили причину інфікування.

В держадміністрації припустили, що на момент щеплення проти "ковіду" лікарка вже була носієм вірусу, а симптоми проявилися згодом.

Читайте також У даркнеті продають фальшиві COVID-паспорти та вакцини проти коронавірусу

Заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я Марія Поліщук додала, що після вакцинації можна інфікуватися, адже жодна вакцина не може становити стовідсотковий захист. Крім того, лікарка отримала лише першу дозу вакцини. Після одноразового щеплення ефективність захисту становить 76% і починає діяти на 22 день.

Поліщук наголосила, що щеплення допоможе уникнути складного перебігу хвороби та необхідності шпиталізації.

Пропонуємо згадати, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко захворів на COVID-19 на 13 день після щеплення. За його словами, він інфікувався у той період, коли імунітет від щеплення ще не був повністю сформований.

Віктор Ляшко сказав, що інфікування після вакцинації можливе протягом перших 22 днів.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу