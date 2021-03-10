На Буковині медики не вакцинуються через релігійні переконання
Медики на Буковині масово відмовилися від вакцинації. Своє рішення вони аргументують релігійними переконаннями.
Джерело:Суспільне Буковина
Інцидент стався у Герцаївській районній лікарні. З 80 медичних працівників там погодилися вакцинуватися лише 5 людей.
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Директор лікарні Едуард Калуцький розповів, що приїзд мобільної бригади можуть скасувати. Щоб "не переводити вакцину", охочих вакцинуватися тоді відправлять до Глибоцької районної лікарні.
Там людей вакцинуватимуть 10 березня.
Ситуація з COVID-19 на Буковині
- З 1 березня Буковина перебуває у червоній зоні.
- Однак епідеміологічна ситуація у регіоні не покращується. Зокрема, за добу 9 березня там зафіксували 533 нових заражених.
- Ситуацію в області характеризують як найгіршу від початку пандемії. Лікарні № 1, 3 і 4 у Чернівцях завантажені уже на 98 – 100%.
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