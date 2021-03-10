На Буковині медики не вакцинуються через релігійні переконання

Джерело:Суспільне Буковина
Медики на Буковині масово відмовилися від вакцинації. Своє рішення вони аргументують релігійними переконаннями.
Інцидент стався у Герцаївській районній лікарні. З 80 медичних працівників там погодилися вакцинуватися лише 5 людей.
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Директор лікарні Едуард Калуцький розповів, що приїзд мобільної бригади можуть скасувати. Щоб "не переводити вакцину", охочих вакцинуватися тоді відправлять до Глибоцької районної лікарні.
Там людей вакцинуватимуть 10 березня.Зверніть увагу! У Чернівецькій області вже вакцинували приблизно 600 людей.