На Буковині медики не вакцинуються через релігійні переконання

Медики на Буковині масово відмовилися від вакцинації. Своє рішення вони аргументують релігійними переконаннями.

Інцидент стався у Герцаївській районній лікарні. З 80 медичних працівників там погодилися вакцинуватися лише 5 людей.

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Директор лікарні Едуард Калуцький розповів, що приїзд мобільної бригади можуть скасувати. Щоб "не переводити вакцину", охочих вакцинуватися тоді відправлять до Глибоцької районної лікарні.

Там людей вакцинуватимуть 10 березня.

Ситуація з COVID-19 на Буковині

У Чернівецькій області вже вакцинували приблизно 600 людей.