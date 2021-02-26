На Буковині можуть ввести червону зону карантину: Ляшко пояснив чому
Влада Буковини може ввести в області карантин вихідного дня. Водночас у МОЗ розповіли, що регіон можуть віднести до червоної зону карантину, якщо ситуація з коронавірусом там не покращиться.
Джерело:24 канал
Місцеві чиновники розглянуть відповідні можливості у п'ятницю, 26 лютого. Про це в ефірі одного телеканалів повідомила заступниця глави Чернівецької ОДА Наталія Гусак.
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Буде засідати наша комісія ТЕБ і НС. Ми будемо розглядати можливість або введення карантину вихідного дня або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, які відносяться до червоної зони,
– розповіла чиновниця.
Наталія Гусак додала, що Чернівецьку область закривати не будуть.
На Букові можуть ввести червону зону карантину
Водночас головний санлікар Віктор Ляшко підтвердив інформацію про те, що у Чернівецькій області можуть ввести червону зону карантину. Про це він повідомив під час брифінгу.
За його словами, якщо негативна тенденція з коронавірусом там збережеться, то будуть скликати загальнонаціональну комісію ТЕБ і НС.
Медик зазначив, що 27 лютого може стати третім днем, як у регіоні спостерігається ріст госпіталізації хворих на COVID-19. Отже, будуть підстави для введення червоної зони в області.
Ситуація з коронавірусом на Буковині: коротко
- Станом на 26 лютого у Чернівецькій області на COVID-19 захворіли 53 713 людей.
- Перемогти смертельну інфекцію вдалось 44 616 особам. Померли 980 пацієнтів.
- Протягом минулої доби, 25 лютого, коронавірусом заразилися 638 буковинців.
- У лікарнях Чернівецької області лежать 1029 людей із COVID-19 або підозрою на нього.
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