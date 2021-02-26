На Буковині можуть ввести червону зону карантину: Ляшко пояснив чому

Влада Буковини може ввести в області карантин вихідного дня. Водночас у МОЗ розповіли, що регіон можуть віднести до червоної зону карантину, якщо ситуація з коронавірусом там не покращиться.

Місцеві чиновники розглянуть відповідні можливості у п'ятницю, 26 лютого. Про це в ефірі одного телеканалів повідомила заступниця глави Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

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Буде засідати наша комісія ТЕБ і НС. Ми будемо розглядати можливість або введення карантину вихідного дня або повноцінні обмежувальні заходи з понеділка, які відносяться до червоної зони,

– розповіла чиновниця.

Наталія Гусак додала, що Чернівецьку область закривати не будуть.

На Буковині можуть ввести червону зону карантину

Водночас головний санлікар Віктор Ляшко підтвердив інформацію про те, що у Чернівецькій області можуть ввести червону зону карантину. Про це він повідомив під час брифінгу.

За його словами, якщо негативна тенденція з коронавірусом там збережеться, то будуть скликати загальнонаціональну комісію ТЕБ і НС.

Медик зазначив, що 27 лютого може стати третім днем, як у регіоні спостерігається ріст госпіталізації хворих на COVID-19. Отже, будуть підстави для введення червоної зони в області.

Ситуація з коронавірусом на Буковині: коротко