На Буковині офіційно підтвердили "британський" штам COVID-19
У Чернівецькій області офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусної інфекції. Результати аналізів пацієнтів прийшли із лабораторії ВООЗ.
Джерело:Укрінформ
Головна санітарна лікарка області Наталія Гопко розповіла, що наприкінці лютого буковинські епідеміологи отримали завдання відібрати для дослідження на наявність "британського" штаму коронавірусу зразки хворих пацієнтів із Заставнівського, Кіцманського і Сторожинецького районів.
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За її словами, 5 квітня прийшло офіційне підтвердження з лабораторії ВООЗ у Лондоні, Велика Британія.
Сьогодні ми отримали офіційне підтвердження із вірусологічної лабораторії ВООЗ у Лондоні, що в надісланих туди ще в лютому зразках аналізів пацієнтів з нашої області виявили так званий "британський" штам COVID-19,
– заявила очільниця Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ.
У пацієнтів із Заставнівського, Кіцманського і Сторожинецького районів в лютому спостерігали значний сплеск коронавірусної хвороби.
"І саме тоді, з огляду на епідемічні особливості, у нас виникли ознаки циркуляції цього "британського" штаму COVID-19", – додала вона.
Також у лабораторії зразки пацієнтів перевіряли і на наявність "південноафриканського" штаму коронавірусу. Цей різновид не виявили.
Якихось виражених клінічних особливостей цей штам COVID-19 не має. Єдине – мутований вірус швидше передається. Все інше таке ж, як і при досі відомих штамах коронавірусу. Ніяких змін до тактики лікування і профілактики вносити не планується,
– наголосила Наталія Гопко.
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