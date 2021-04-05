У Чернівецькій області офіційно підтвердили "британський" штам коронавірусної інфекції. Результати аналізів пацієнтів прийшли із лабораторії ВООЗ.

Головна санітарна лікарка області Наталія Гопко розповіла, що наприкінці лютого буковинські епідеміологи отримали завдання відібрати для дослідження на наявність "британського" штаму коронавірусу зразки хворих пацієнтів із Заставнівського, Кіцманського і Сторожинецького районів.

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За її словами, 5 квітня прийшло офіційне підтвердження з лабораторії ВООЗ у Лондоні, Велика Британія.

Сьогодні ми отримали офіційне підтвердження із вірусологічної лабораторії ВООЗ у Лондоні, що в надісланих туди ще в лютому зразках аналізів пацієнтів з нашої області виявили так званий "британський" штам COVID-19,

– заявила очільниця Чернівецького обласного лабораторного центру МОЗ.

У пацієнтів із Заставнівського, Кіцманського і Сторожинецького районів в лютому спостерігали значний сплеск коронавірусної хвороби.

"І саме тоді, з огляду на епідемічні особливості, у нас виникли ознаки циркуляції цього "британського" штаму COVID-19", – додала вона.

Також у лабораторії зразки пацієнтів перевіряли і на наявність "південноафриканського" штаму коронавірусу. Цей різновид не виявили.

Якихось виражених клінічних особливостей цей штам COVID-19 не має. Єдине – мутований вірус швидше передається. Все інше таке ж, як і при досі відомих штамах коронавірусу. Ніяких змін до тактики лікування і профілактики вносити не планується,

– наголосила Наталія Гопко.