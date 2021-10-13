Про це повідомив директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.

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Брак місць в Буковинських лікарнях

Він зазначив, що 13 жовтня вранці парамедики отримали виклик до хворого у місто Сторожинець (Чернівецький район). За його словами, захворювання іноземця не пов'язане із коронавірусною хворобою.

Італійця спочатку планували доставити до Сторожинецької лікарні, проте там відмовились його прийняти у зв'язку з відсутністю місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу.

Пізніше чоловіка намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови також не було вільних місць.



Після цього італійця вирішили доставити до Лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, однак по дорозі до медзакладу пацієнт помер у кареті швидкої.

Ситуація з коронавірусом у Чернівцях