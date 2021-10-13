На Буковині у швидкій помер італієць, якого не змогли прийняти дві лікарні
Джерело:Molbuk
У Чернівецькій області у кареті швидкої медичної допомоги помер 72-річний громадянин Італії, якого відмовились прийняти дві лікарні, через переповненість пацієнтами з коронавірусом.
Про це повідомив директор Чернівецького центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимир Єленєв.
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Брак місць в Буковинських лікарнях
Він зазначив, що 13 жовтня вранці парамедики отримали виклик до хворого у місто Сторожинець (Чернівецький район). За його словами, захворювання іноземця не пов'язане із коронавірусною хворобою.
Італійця спочатку планували доставити до Сторожинецької лікарні, проте там відмовились його прийняти у зв'язку з відсутністю місць у реанімації для пацієнтів без коронавірусу.
Пізніше чоловіка намагалися госпіталізувати до Чернівецької обласної клінічної лікарні, однак у реанімації цієї медустанови також не було вільних місць.
Після цього італійця вирішили доставити до Лікарні швидкої медичної допомоги в Чернівцях, однак по дорозі до медзакладу пацієнт помер у кареті швидкої.
Ситуація з коронавірусом у Чернівцях
- Рівень госпіталізації на Буковині перевищує норму – 72,5 на 100 тисяч людей, при граничній нормі у 60.
- За минулу добу в області зафіксували 598 нових випадків.
- Всього в області зафіксували 96 151 випадок COVID-19. Від наслідків хвороби померло 2176 людей.