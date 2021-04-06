На Буковині від коронавірусу померла вагітна лікарка-педіатр

У Чернівецькій області від ускладнень, викликаних коронавірусом, померла молода лікарка-педіатр КНП "Заставнівська БЛ" Мар'яна Маланник. Їй було 29 років, жінка була вагітною.

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Жінка працювала у Заставнівській багатопрофільній лікарні лікарем-педіатром. У 2015 році вона закінчила Буковинський державний медуніверситет за спеціальністю "Педіатрія", після закінчення інтернатури працювала лікарем-педіатром.

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Колектив Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації та вся медична громада Чернівецької області висловлює щирі співчуття рідним та близьким з приводу непоправного горя – передчасної смерті лікаря-педіатра КНП "Заставнівська БЛ" Малинник Мар'яни Василівни та її ненародженої дитини,

– йдеться в повідомленні.

У Департаменті висловили співчуття рідним та близьким та додали, що Мар'яна Василівна була "привітною та щирою, чудовим лікарем, яка завжди спішила на допомогу своїм пацієнтам, чуйною до проблем інших, хорошим фахівцем своєї справи".

Коронавірус в Чернівецькій області