Про смерть пацієнта розповіла головна санітарна лікарка Буковини Наталія Гопко. Чи були у чоловіка якісь супутні захворювання, не повідомили.

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Але санлікарка зауважила, що це не має значення. За її словами, померлий був невакцинованим проти коронавірусу і на його місці могла опинитися будь-яка нещеплена людина.

У нас вкрай рідко трапляються випадки госпіталізації з вакцинованими – як правило, це легкий перебіг. Однозначно це не реанімаційні хворі. Згідно статистики щодо госпіталізованих, 99,9% – це люди, які не мають жодного щеплення. Через низькі рівні вакцинації маємо всі підстави прогнозувати зростання захворюваності. За нашими прогнозами, хвороба протікатиме важче і матиме високі ризики летальності,

– заявила вона.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта у Чернівецькій області

У Чернівецькій області виявили ще 23 випадки штаму коронавірусу "Дельта". Нині він переважає серед нових випадків COVID-19.

Більшість інфікованих цим варіантом лікувались у стаціонарах. Нині у лікарнях регіону перебуває 20 людей. Наймолодшому хворому один рік, а найстаршому – 80.

З середини липня ми зафіксували понад 50 випадків нового штаму. Це якраз період росту добових інфікувань,

– каже Гопко.

Гопко додала, що Дельта має менший інкубаційний період. Тому це може призвести до збільшення кількості інфікувань та госпіталізацій.

Коротко про варіант Дельта

Концентрація вірусу в крові пацієнта з Дельта-штамом у 1 000 разів більша, ніж була в інфікованих диким штамом.

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних випадків COVID.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються значно рідше.



​Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу