Максим Степанов заявив, що Україна може найближчим часом укласти договори про постачання американських вакцин. За його словами, переговори щодо препаратів зі США тривають з літа 2020 року.

Таким чином глава МОЗ відповів, чи розмовляв з цього приводу з держсекретарем Штатів Ентоні Блінкеном. Однак міністр не надав жодних деталей, заявивши, що угода конфіденційна.

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Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року,

– сказав Максим Степанов.

Він також додав, що у 2020 році під час переговорів постачальники запропонували надати Україні вакцини у четвертому кварталі 2021.

Глава МОЗ не уточнив, про препарат якої компанії йдеться: Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.

"Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі", – підсумував міністр.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський заявив, що найближчими тижнями Україна очікує наступну партію вакцини від виробника Sinovac Biotech. Нещодавно до нас з Китаю прибули 215 тисяч доз цих ліків.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу