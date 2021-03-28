Буквально днями почуєте, – Степанов про можливі поставки американської вакцини проти COVID-19
Максим Степанов заявив, що Україна може найближчим часом укласти договори про постачання американських вакцин. За його словами, переговори щодо препаратів зі США тривають з літа 2020 року.
Джерело:"Радіо Свобода"
Таким чином глава МОЗ відповів, чи розмовляв з цього приводу з держсекретарем Штатів Ентоні Блінкеном. Однак міністр не надав жодних деталей, заявивши, що угода конфіденційна.
Читайте також Оце так темпи: у США вже вакцинували проти COVID-19 третину населення
Єдине, що я можу сказати, що найближчими буквально днями, я думаю, ви почуєте про відповідне укладання договорів і щодо термінів поставок з певними вакцинами. Те, що стосується американських вакцин, ми наполегливо це робимо, у тому числі і через дипломатичні канали. Це з літа минулого року,
– сказав Максим Степанов.
Він також додав, що у 2020 році під час переговорів постачальники запропонували надати Україні вакцини у четвертому кварталі 2021.
Глава МОЗ не уточнив, про препарат якої компанії йдеться: Pfizer, Moderna чи Johnson & Johnson.
"Можемо очікувати на всі ефективні вакцини, які зареєстровані і в Україні, і в світі", – підсумував міністр.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною