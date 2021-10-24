Тож варто вміти розрізняти види психологічного насильства і знати, як себе захистити, адже наслідки можуть бути масштабними для вас особисто. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як зрозуміти, що насправді не все гаразд.
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Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, зокрема, у стосунках із батьками, своїм партнером чи у професійних відносинах.
Що таке психологічне насильство?Це поведінка, метою якої є заподіяння емоційної чи психологічної шкоди. Вона може не завдавати болю вашому тілу, проте може бути травматичною. Поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя – тоді це є проявом насильства.
Ознаки психологічного насильства:
- вас систематично присоромлюють на публіці або перед родиною чи друзями;
- у стосунках присутні безпідставні ревнощі, партнер (чи будь-хто інший) намагається контролювати ваше життя, хоче ізолювати вас від звичного кола спілкування;
- присутні погрози, що вам чи вашим дітям фізично чи фінансово зашкодять;
- є негативне ставлення до вас через речі, які ви не можете змінити (наприклад, родину, релігійні погляди, расу, гендер, стать тощо)
- вас ігнорують або вдають, що вас немає поряд;
- постійно виправляють те, що і як ви говорите, щоби змусити вас почуватися ніяково.
Яке буває психологічне насильство: приклади
Існує декілька видів психологічного насильства. Однак часто за незрозумілими та складними словами приховані протиправні дії.
- Аутинг – розголошення інформації про сексуальну орієнтацію або ґендерну ідентичність іншої людини без її згоди. Аутинг протилежний за змістом камінг-ауту – добровільного розкриття власної сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності.
- Булінг – психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство щодо малолітньої чи неповнолітньої особи у школі. Іншими словами – цькування.
- Віктімблеймінг – звинувачення жертви й "перекладання" на неї відповідальності. Наприклад, коли поліція запитує жертву зґвалтування у чому та була одягнена — це натяк, що жертва спровокувала насильство своїм зовнішнім виглядом чи поведінкою.
- Газлайтинг – форма маніпуляції, яка змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття дійсності, ставлячи під сумнів її пам'ять та розсудливість. Типові фрази газлайтерів: "Я такого не говорив", "Ти щось плутаєш", "Це всього лише жарт", "Ти занадто чутливий".
- Мобінг – тиск на одного з працівників із боку колег чи керівництва.
- Сталкінг – нав'язливе, небажане й постійне переслідування однією людиною іншої.
Наслідки
Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги та невпевненість у собі. Також – тривогу, больові відчуття та прискорене серцебиття.
Також такі люди можуть мати панічні атаки. Довгострокові наслідки можуть включати тривожні розлади, безсоння та соціальну замкнутість, а також психосоматичні розлади. У найтяжчих випадках психологічне насильство може призвести до суїцидальних спроб жертви.
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"Хто б не чинив так із вами, пам'ятайте: ви цього не заслуговуєте, і це не ваша провина. Ніхто не має права вас ображати, принижувати чи обмежувати ваші права", – наголосили у МОЗ.