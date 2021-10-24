Булінг, сталкінг та інші страшні слова: як розпізнати психологічне насилля

Із психологічним насильством можна зіткнутися будь-де – вдома, на роботі чи у школі. Дуже часто жертва сприймає постійне принизливе ставлення кривдника як нормальну поведінку і виправдовує його.

Тож варто вміти розрізняти види психологічного насильства і знати, як себе захистити, адже наслідки можуть бути масштабними для вас особисто. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як зрозуміти, що насправді не все гаразд.

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Жертвою жорстокого ставлення можна стати в різних взаємовідносинах, зокрема, у стосунках із батьками, своїм партнером чи у професійних відносинах.

Що таке психологічне насильство? Це поведінка, метою якої є заподіяння емоційної чи психологічної шкоди. Вона може не завдавати болю вашому тілу, проте може бути травматичною. Поодинокі образи не можна вважати емоційним насильством, але якщо така поведінка стає систематичною, породжує в іншої людини страх, тривогу та порушує благополуччя – тоді це є проявом насильства.

Ознаки психологічного насильства:

вас систематично присоромлюють на публіці або перед родиною чи друзями;

у стосунках присутні безпідставні ревнощі, партнер (чи будь-хто інший) намагається контролювати ваше життя, хоче ізолювати вас від звичного кола спілкування;

присутні погрози, що вам чи вашим дітям фізично чи фінансово зашкодять;

є негативне ставлення до вас через речі, які ви не можете змінити (наприклад, родину, релігійні погляди, расу, гендер, стать тощо)

вас ігнорують або вдають, що вас немає поряд;

постійно виправляють те, що і як ви говорите, щоби змусити вас почуватися ніяково.

Яке буває психологічне насильство: приклади

Існує декілька видів психологічного насильства. Однак часто за незрозумілими та складними словами приховані протиправні дії.

Аутинг – розголошення інформації про сексуальну орієнтацію або ґендерну ідентичність іншої людини без її згоди. Аутинг протилежний за змістом камінг-ауту – добровільного розкриття власної сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності.

– розголошення інформації про сексуальну орієнтацію або ґендерну ідентичність іншої людини без її згоди. Аутинг протилежний за змістом камінг-ауту – добровільного розкриття власної сексуальної орієнтації або ґендерної ідентичності. Булінг – психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство щодо малолітньої чи неповнолітньої особи у школі. Іншими словами – цькування.

– психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство щодо малолітньої чи неповнолітньої особи у школі. Іншими словами – цькування. Віктімблеймінг – звинувачення жертви й "перекладання" на неї відповідальності. Наприклад, коли поліція запитує жертву зґвалтування у чому та була одягнена — це натяк, що жертва спровокувала насильство своїм зовнішнім виглядом чи поведінкою.

– звинувачення жертви й "перекладання" на неї відповідальності. Наприклад, коли поліція запитує жертву зґвалтування у чому та була одягнена — це натяк, що жертва спровокувала насильство своїм зовнішнім виглядом чи поведінкою. Газлайтинг – форма маніпуляції, яка змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття дійсності, ставлячи під сумнів її пам'ять та розсудливість. Типові фрази газлайтерів: "Я такого не говорив", "Ти щось плутаєш", "Це всього лише жарт", "Ти занадто чутливий".

– форма маніпуляції, яка змушує жертву сумніватися в адекватності свого сприйняття дійсності, ставлячи під сумнів її пам'ять та розсудливість. Типові фрази газлайтерів: "Я такого не говорив", "Ти щось плутаєш", "Це всього лише жарт", "Ти занадто чутливий". Мобінг – тиск на одного з працівників із боку колег чи керівництва.

– тиск на одного з працівників із боку колег чи керівництва. Сталкінг – нав'язливе, небажане й постійне переслідування однією людиною іншої.

Наслідки

Люди, які страждають від психологічного насильства, можуть відчувати розгубленість, страх, труднощі з концентрацією уваги та невпевненість у собі. Також – тривогу, больові відчуття та прискорене серцебиття.

Також такі люди можуть мати панічні атаки. Довгострокові наслідки можуть включати тривожні розлади, безсоння та соціальну замкнутість, а також психосоматичні розлади. У найтяжчих випадках психологічне насильство може призвести до суїцидальних спроб жертви.

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"Хто б не чинив так із вами, пам'ятайте: ви цього не заслуговуєте, і це не ваша провина. Ніхто не має права вас ображати, принижувати чи обмежувати ваші права", – наголосили у МОЗ.

Якщо ви або хтось із ваших знайомих зазнає психологічного насильства, варто звернутися за підтримкою до людини, якій довіряєте чи за професійною допомогою до психолога.