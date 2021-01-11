У Державній службі з лікарських засобів і контролю за наркотиками запевнили, що не володіють інформацією про нелегальне ввезення в Україну вакцин від коронавірусу.

Що кажуть у Держлікслужбі про нелегальне ввезення в Україну вакцин від COVID-19

За словами голови служби Романа Ісаєнка, наразі вони не мають інформації про нелегальне ввезення вакцин. А у разі появи її невідкладно передадуть до правоохоронних органів. Про це повідомляє Інтерфакс- Україна.

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Також у Держлікслужбі уточнили, що станом на 6 січня в Державному реєстрі лікарських засобів не було жодної інформації про реєстрацію вакцин від COVID-19.