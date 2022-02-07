Бустер стане непотрібним: на людях випробовують нову COVID-вакцину

У США розпочались випробовування на людях нової панкоронавірусної вакцини SpFN. Дослідження проводять в армійському науково-дослідному Американському інституті імені Уолтера Ріда (WRAIR).

Розробники заявили, що у випадку успіху більше не буде необхідності в проведенні регулярної бустерної вакцинації.

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Що відомо про розробку

SpFN – це білкова вакцина, яку створили з використанням наночастинок S-білка. Вона працює за принципом вакцини від компанії Novavax.

Американський панкоронавірусний препарат базується на феритині – ендогенній білковій молекулі, здатній накопичувати залізо. Вона згортається у 24-гранну кулю, схожу на футбольний м'яч. На кожну нову грань наноситься характерний S-білок іншого варіанту коронавірусу, що робить вакцину універсальною та гнучкою.

Після використання SpFN в організмі починають вироблятися антитіла, які зв'язуються з цим білком таким чином, що вірус більше не може зв'язуватися з рецептором на клітинах і, відповідно, заражати людину.

Разом з тим вакцинація активує й Т-клітини, які у випадку наявності інфекції розпізнають і вбивають інфіковані клітини, запобігаючи розмноженню вірусу. SpFN також містить Підсилювач ALFQ, який негайно активізує імунну систему. Винахідники додали, що цей підсилювач робить вакцину безпечною та ефективною.

Можна підлаштувати під будь-який штам коронавірусу

Науковці стверджують, що вона зможе захистити від будь-якого варіанту SARS-CoV, тож не буде необхідності в проведенні регулярної бустерної імунізації. Під час дослідження на макаках вакцинація викликала появу сильних нейтралізуючих антитіл проти вихідного коронавірусу та чотирьох його варіантів:

Альфа,

Бета,

Гамма,

Дельта.

Є ще одна важлива деталь

На відміну від мРНК-вакцин, SpFN не потрібно тримати в холодильнику при двозначних температурах нижче нуля. Це значно спрощує доставку та зберігання препарату.

Головний американський інфекціоніст Ентоні Фаучі переконаний, що в довгостроковій перспективі розробка універсальної вакцини проти коронавірусу може зробити внесок у запобігання наступної пандемії.