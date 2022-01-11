Нові вакцини необхідні

Такий висновок зробили експерти Технічної консультативної групи ВООЗ.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Бустерні дози вакцин, що вже існують, навряд чи будуть ефективними для боротьби з вірусом, що еволюціонує,

– йдеться у повідомленні ВООЗ.

У ВООЗ вважають, що для захисту від нових штамів СOVID-19 потрібні нові вакцини. А поки такі вакцини не будуть доступні, і в міру мутації вірусу Sars-CoV-, ймовірно, потрібно оновлювати склад існуючих вакцин.

Це допоможе забезпечувати рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції, зокрема проти штаму Омікрон та майбутніх варіантів.

Зверніть увагу! Бустерна доза вакцини відрізняється від додаткової: додаткову вводять, щоб убезпечити людей, для яких через тяжкі захворювання дві дози препарату можуть не стати надійним захистом,

а бустерну — щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.

До слова, вчора, 10 січня гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що ефективна проти штаму Омікрон вакцина з'явиться вже навесні 2022 року.

Чому потрібна нова вакцина

Наразі дослідження показали, що вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон.

Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.

З вакцинами від інших виробників така ж ситуація, або й гірша. Про розробку нового препарату, який буде ефективний прти мутованих версій коронавірусу також повідомила компанія Moderna.

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Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу