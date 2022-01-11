Бустери не допоможуть: у ВООЗ закликали створити нові COVID-вакцини
Джерело:ВООЗ
Бустерні дози вакцин проти COVID-19, які наразі доступні на ринку, не допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу.
Нові вакцини необхідні
Такий висновок зробили експерти Технічної консультативної групи ВООЗ.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Бустерні дози вакцин, що вже існують, навряд чи будуть ефективними для боротьби з вірусом, що еволюціонує,
– йдеться у повідомленні ВООЗ.
У ВООЗ вважають, що для захисту від нових штамів СOVID-19 потрібні нові вакцини. А поки такі вакцини не будуть доступні, і в міру мутації вірусу Sars-CoV-, ймовірно, потрібно оновлювати склад існуючих вакцин.
Це допоможе забезпечувати рекомендовані ВООЗ рівні захисту від інфекції, зокрема проти штаму Омікрон та майбутніх варіантів.
Зверніть увагу! Бустерна доза вакцини відрізняється від додаткової:
- додаткову вводять, щоб убезпечити людей, для яких через тяжкі захворювання дві дози препарату можуть не стати надійним захистом,
- а бустерну — щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується.
До слова, вчора, 10 січня гендиректор компанії Pfizer Альберт Бурла повідомив, що ефективна проти штаму Омікрон вакцина з'явиться вже навесні 2022 року.
Чому потрібна нова вакцина
- Наразі дослідження показали, що вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон.
- Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.
- З вакцинами від інших виробників така ж ситуація, або й гірша. Про розробку нового препарату, який буде ефективний прти мутованих версій коронавірусу також повідомила компанія Moderna.
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Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про "бустерну" вакцину / Інфографіка 24 каналу