Отримані дані допоможуть урядам підвищити імунітет мешканців своїх країн перед найзаразнішим штамом коронавірусу Омікрон.

До теми Чи допомагає бустерна доза AstraZeneca проти штаму Омікрон: останнє дослідження

Які вакцини підвищили захист CoronaVac

Бустерна доза мРНК-вакцини від Pfizer-Biontech підвищила рівень антитіл найбільше. Слідом за нею йдуть препарати AstraZeneca, Janssen і CoronaVac. Дослідники підкреслили, що усі бустерні дози були ефективні та безпечні.

Подробиці дослідження

Науковці перевірили вплив різних бустерів за допомогою 1 240 учасників, які отримали 2 дози CoronaVac. Випадковим чином їм ввели бустер від AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen або CoronaVac.

Аналізи крові учасників через 28 днів показали, що Pfizer збільшив рівень антитіл у 152 рази, Astrazeneca – у 90 разів, Janssen – у 77 разів, а CoronaVac – у 12 разів .

. Нейтралізуючі антитіла, які зв'язуються з вірусом для блокування інфекції, були виявлені у 100% тих, хто отримав бустерну дозу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech або Janssen та у 83% тих, хто отримав третю дозу CoronaVac.

Наведені тут нові дані показують виняткову реакцію на третю дозу вакцин проти коронавірусу в гетерологічному календарі вакцинації,

– заявила провідна авторка дослідження Сью Енн Коста Клеменс з Oxford Vaccine Group.

Зверніть увагу: під час цього дослідження не оцінювали рівні Т-клітинного імунітету, який також захищає від важкого перебігу хвороби. Але ці дані обіцяють вивчити під час майбутніх досліджень.

Проте підвищення рівня антитіл в учасників дозволяють припустити, що бустерна доза забезпечить надійний захист від тяжкого перебігу тим людям, які вакцинувалися CoronaVac.