Бустерна доза AstraZeneca ефективна проти Омікрону: нові дані

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що третя доза їх вакцини проти COVID-19 Vaxzevria ефективна проти штаму Омікрон.

Третя доза AstraZeneca ефективна проти мутацій

Результати компанія оголосила 13 січня, їх передадуть на вивчення регуляторам усього світу для широкого використання препарату для третього щеплення.

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Фахівці встановили, що під час дослідження вакцина Vaxzevria викликала збільшення антитіл проти Омікрон та інших варіантів при введенні третьої бустерної дози.

Збільшення кількості антитіл фіксували у людей, які раніше вакцинувалися Vaxzevria або мРНК-вакцинами (Pfizer або Moderna),

– йдеться у повідомленні компанії.

Також AstraZeneca зауважує, сьогоднішня заява, яка не включала конкретних даних, була першою від компанії щодо захисного потенціалу Vaxzevria як ревакцинації після дворазового курсу вакцини на основі мРНК або Vaxzevria.

Останні дані про штам Омікрон

Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби. Також Омікрон у 2,9 раза більш інфекційний.

На Омікрон частіше хворіє молодь.

Лише в 0,6% хворих з Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.

Американський інфекціоніст вважає, що нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу Омікрон. Однак, щеплені перенесуть хворобу у легшій формі.

Хто частіше заражається штамом Омікрон – відео