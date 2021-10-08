Бустерна і третя доза COVID-вакцини: в чому різниця

У США ввели й бустерні й треті дози вакцини проти коронавірусу. Але вони не для всіх й це не одне й те саме.

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) схвалили 3 вакцини проти коронавірусу: Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson. Тепер у відомстві схвалили бустерні та треті дози вакцини проти коронавірусу.

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Генеральна директорка відділу охорони здоров'я та клінічна директорка ініціативи з вакцин Флоридського міжнародного університету Енеїда Ролдан пояснила різницю між новими щепленнями.

Що таке бустерна доза вакцини

Вона призначена для людей, чия імунна відповідь могла згодом ослабнути. Щеплення бустерною дозою робиться не раніше ніж через 6 місяців після 2 щеплення. Федеральне управління з лікарських засобів (FDA) схвалило повторні щеплення лише вакциною Pfizer.

Хто має право на бустерну дозу у США:

Люди 65 років і старше,

Люди 18+ років, що живуть в довгостроковій перспективі,

Люди 18+ років з супутніми захворюваннями, включаючи рак, хронічні захворювання печінки й нирок, ослаблену імунну систему.

Люди 18+ років, які живуть або працюють в умовах підвищеного ризику, зокрема у сферах охорони здоров'я, школах, виправних установах та притулках для бездомних.

Що ж мається на увазі під третьою дозою вакцини

Третя доза призначена для людей, у яких немає достатньо сильної імунної відповіді від перших двох доз. Щеплення робиться щонайменше після 28 днів після другої дози. Треті дози схвалені тільки для вакцин Pfizer і Moderna.

Хто має право на третю дозу

Люди з ослабленою імунною системою від помірного до тяжкого ступеня. До прикладу люди, які лікуються від раку, реципієнти органів для трансплантації або стовбурових клітин, які приймають ліки для придушення імунної системи, а також люди із захворюваннями імунодефіциту.

Для вакцини Johnson & Johnson не існує затвердженої бустерної або третьої дози. Однак 5 жовтня компанія попросила FDA дозволити бустери для людей, які отримали її одноразову вакцину.