У МОЗ кажуть, бустерна доза точно буде: коли і чи вистачить її всім

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні планують проводити щеплення бустерною дозою вакцин проти COVID-19.

Зокрема, Віктор Ляшко наголосив, що українське МОЗ діє згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, а вони вказують на те, що робити бустерні дози варто після того, як стандартний курс вакцинації отримає якомога більше населення. Це потрібно, щоб призупинити активну циркуляцію вірусу.

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Вакцин в Україні вистачає. Міністерство охорони здоров'я уже підписало контракти на поставки вакцин на наступний рік. Нам вистачить і для бустерної, і в разі необхідності для повного циклу ревакцинації ще двома дозами,

– наголосив Віктор Ляшко.

Охоплення вакцинацією населення

За даними міністра, через 2 – 3 тижні в України двома дозами буде вакциновано 40% дорослого населення. Але завдання МОЗ – 70%.

Тому наразі у МОЗ працюють над тим, щоб збільшити кількість українців, які отримали принаймні першу дозу. Бо це захист проти тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Європейський центр контролю профілактики давав рекомендації для країн ЄС з рівнем вакцинації принаймні однією дозою в районі 80%. Він не видавав ці рекомендації, коли вакциновано однією дозою лише 40 % населення”.

Бустерна вакцинація у січні – лютому

Віктор Ляшко наголосив, що це важливо, щоб зменшити навантаження на систему охорони здоров'я, зокрема зменшити кількість госпіталізації пацієнтів з COVID-19.

Водночас запевнив, що орієнтовно у січні-лютому 2022 року, а можливо, і раніше в українців з'явиться можливість отримати бустерне щеплення.

Пояснив, що це залежиться від багатьох факторів. Зокрема, від того, як швидко в Україні буде вакциновано 60% населення принаймні однією дозою, або двома дозами – 50%.

Тоді міністр пообіцяв відразу ухвалити рішення про запуск бустерної вакцинації.

Що таке бустерна вакцинація Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Її вводять через пів року після вакцинації, тоді як додаткову дозу – через 28 днів.

Статистика вакцинації в Україні

Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 13 391 656 людей, зокрема, першу дозу отримали 13 391 654 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 122 635 людей.

Загалом проведено 24 514 289 щеплень.