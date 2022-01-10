Третю дозу вакцини можуть отримати усі охочі

Попередньо третя доза вакцини проти COVID-19 в Україні була доступною тільки для людей з ослабленим імунітетом, потім для медиків та працівників інтернатів, згодом для літніх людей, і ось 6 січня Міністерство охорони здоров'я дозволило ревакцинацію усім дорослим.

Деталі В Україні дозволили бустерну дозу COVID-вакцини для всіх людей від 18 років

Як отримати бустерне щеплення

МОЗ рекомендує вводити бустерне щеплення від 6 до 9 місяців від моменту щеплення другою дозою. Тож, якщо ви вакцинувались влітку, уже можете записатись на щеплення.

У МОЗ пояснили, що схема така ж: зателефонувати в пункт чи центр масової вакцинації. Записатись на щеплення можна через застосунок Helsi або на сайті системи.

Також можна звернутися до свого сімейного лікаря, щоб отримати скерування.

Які вакцини використовують для бустера

Перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – Moderna або Comirnaty від Pfizer, незалежно від того, якими препаратами проводили стандартний курс вакцинації.

Зокрема, тим людям, які отримали перші дві дози вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech, рекомендували вводити бустерну дозу вакциною Pfizer.

Водночас за відсутності мРНК-вакцин, бустер можна буде зробити іншою наявною вакциною згідно з дозволеними схемами в України.

До слова, у МОЗ нещодавно оновили схеми використання різних вакцин для основного курсу щеплень від COVID-19:

перша доза інактивованої вакцини (CoronaVac/Sinovac) + друга векторної (AstraZeneca) або мРНК (Pfizer, Moderna)

перша доза векторної вакцини (AstraZeneca) + друга мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna)

перша доза мРНК-вакцини (Pfizer, Moderna) + друга доза векторної вакцини (AstraZeneca)

Такі ж самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Увага Pfizer після CoronaVac: в Україні почали діяти нові схеми вакцинації проти COVID-19

Чому вводять ревакцинацію

Імунна відповідь проти нових штамів

Всесвітня організація охорони здоров'я ще не ухвалила рішення про обов'язкову потребу ревакцинації, проте у більшості країн Євросоюзу третю дозу щеплення отримали від 35% до 75% населення.

Головна мета бустеру – посилити захист, оскільки актуальні дослідження показали, що уже через пів року після вакцинації кількість антитіл у крові різко зменшується.

Так, Ізраїль був однією з перших країн, де рекомендували третє щеплення проти COVID-19. Це дало очікувані результати – в країні різко знизився добовий приріст інфікувань.

Тепер через поширення нового штаму – Омікрону такі країни, як США, Великобританія, Німеччина офіційно закликають всіх дорослих громадян щеплюватися втретє.



Деякі країни рекомендують навіть чотири дози COVID-вакцин / Фото Unsplash

Актуальні дані ефективності двох доз вакцин проти Омікрону

У більшості людей після введення двох доз цих вакцин не виробляється достатній рівень антитіл проти нового варіанту вірусу Омікрон. Зокрема Ефективність вакцини Pfizer-BioNTech була знижена до 20 − 24%.

Натомість із Coronavac ситуація ще більш невтішна. За даними дослідників Університету Гонконгу (HKU), у жодного із 25 людей, які отримали цю вакцину, не виробилось достатньо антитіл, щоб "вбити" Омікрон.

Вчені з Південної Африки також заявили про зниження ефективності вакцин проти Омікрону. Зокрема, дослідження показало, що вакцина Pfizer забезпечила тільки 33% захисту від зараження.

Важливо! Як зазначають у Міністерстві охорони здоров'я, бустерна доза наближає ефективність вакцин до 90% і попереджає госпіталізацію внаслідок COVID-19.

Ревакцинація продовжує дію COVID-сертифікату

З 1 лютого 2022 року в ЄС набудуть чинності нові правила. Зелений COVID-сертифікат діятиме лише 270 днів (9 місяців), а не 365 днів, як було раніше.

Якщо ж ви щепилися, наприклад, в травні і станом на 1 лютого у вас минуло понад 270 днів з часу другої дози, ваш документ вважатиметься не дійсним для в’їзду.

Тож, у МОЗ анонсували новий сертифікат про щеплення бустерною дозою. Він з'явиться в Дії наприкінці січня 2022 року. До цього часу усі, хто отримав бустерну дозу, можуть користуватися зеленим сертифікатом про повну вакцинацію.

Згенерувати новий сертифікат в Дії можна буде підставі вакцинації чи одужання від коронавірусу, так само як і попередні сертифікати. Новий документ буде чинним 270 днів з дати останнього щеплення від коронавірусу.

Чи потрібна бустерна доза, щоб відвідувати громадські місця

Наразі в Україні карантин регулюється постановою №1236, до якої змін щодо бустера не вносили. Тож актуальним для жовтої, помаранчевої та червоної карантинної зони залишається правило про першу і другу дозу.

Довідка! В Україні станом на 10 січня додаткову дозу зробили 6 224 людини, ще 20 462 – бустерну. Загалом в країні принаймні одну дозу вакцини отримали майже 15 мільйонів українців.

Чим відрізняються бустерна та додаткова дози

Варто розуміти, що бустер та додаткова доза це не одне й теж.

Додаткову дозу вакцини радять робити від 28 днів до 3 місяців після другого щеплення.

Щеплення проводять тією ж вакциною, що і попередні. Якщо потрібної вакцини немає, додаткову дозу можна зробити іншим препаратом, дозволенним МОЗ.

Її роблять людям, яким 2 дози не змогли дати необхідного захисту. Зокрема пацієнтам з ВІЛ та раком крові. А також тим, хто переніс трансплантацію органів, проходив хімієтерапію або лікування великими дозами гормональних препаратів. На термін дії COVID-сертифікату додаткова доза не впливає.

Бустерна доза вводиться після 180 – 270 днів після другої.

Переважно її роблять мРНК-вакцинам, але якщо таких немає, можна використати будь-яку іншу.

Бустерна або ревакцинальна доза потрібна, щоб посилити ефективність вакцини, яка з часом знижується у всіх щеплених людей.

В Україні дозволили 3 "бустерну" дозу вакцини – дивитись відео