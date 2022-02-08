Наскільки ефективне бустерне щеплення проти Омікрону
Джерело:NOS
Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів (RIVM) опублікував дослідження ефективності бустерної дози COVID-вакцини проти коронавірусу.
Дослідження проводили у Нідерландах. Вчені встановили, що бустер на 68% захищає від штаму Омікрон.
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Результати дослідження
- Ймовірність інфікування варіантом Дельта була на 76% меншою після повної вакцинації і на 78% меншою після зараження, ніж якби ви не були щеплені та раніше не хворіли на коронавірус.
- Для Омікрону ризики були на рівні 33% після вакцинації та 25% після зараження.
Водночас питання, скільки триватиме захисна дія бустерів досі є відкритим. До того ж вчені досліджували лише варіант омікрону BA.1.
Наразі ж у світі стрімко поширюється більш заразний субваріант BA.2. Вчені попередили, що він стане панівним у Нідерландах найближчим часом.
З попередніх досліджень вже зрозуміло, що ризик госпіталізації при COVID-19 значно знижується під час повторного щеплення. До слова, у Нідерландах, виявили, що 97% донорів мають антитіла до коронавірусу.
Що відомо про ефективність вакцин проти Омікрону
- За даними американського дослідження, ефективність мРНК-вакцин проти госпіталізації внаслідок інфікування варіантом Омікрон становить 81% протягом 6 місяців після введення двох доз, втім після 6 місяців дія знижується до 57% та поновлюється до 90% після бустерної дози.
- Вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування штамом Омікрон. Та вона все ще забезпечує хороший захист від тяжкого перебігу хвороби. Водночас бустерна доза Pfizer ефективна до 75% від симптоматичної інфекції.
- Однак у жодного із 25 людей, які були щепленні CoronaVac, не виробилось достатньо антитіл, щоб нейтралізувати Омікрон.
- AstraZeneca також провела клінічні випробування бустерної дози вакцини Vaxzevria проти 5 штамів коронавірусу. Вони визначили, що бустер ефективний проти штаму Омікрон.