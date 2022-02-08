Наскільки ефективне бустерне щеплення проти Омікрону

Національний інститут охорони здоров'я Нідерландів (RIVM) опублікував дослідження ефективності бустерної дози COVID-вакцини проти коронавірусу.

Дослідження проводили у Нідерландах. Вчені встановили, що бустер на 68% захищає від штаму Омікрон.

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Результати дослідження

Ймовірність інфікування варіантом Дельта була на 76% меншою після повної вакцинації і на 78% меншою після зараження, ніж якби ви не були щеплені та раніше не хворіли на коронавірус.

Для Омікрону ризики були на рівні 33% після вакцинації та 25% після зараження.

Після бустерної дози рівень захисту зріс до 93% щодо Дельти та до 68% для Омікрону.

Водночас питання, скільки триватиме захисна дія бустерів досі є відкритим. До того ж вчені досліджували лише варіант омікрону BA.1.

Наразі ж у світі стрімко поширюється більш заразний субваріант BA.2. Вчені попередили, що він стане панівним у Нідерландах найближчим часом.

З попередніх досліджень вже зрозуміло, що ризик госпіталізації при COVID-19 значно знижується під час повторного щеплення. До слова, у Нідерландах, виявили, що 97% донорів мають антитіла до коронавірусу.

Що відомо про ефективність вакцин проти Омікрону