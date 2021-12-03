Дві дози AstraZeneca та Pfizer-BioNTech показали 79% та 90% захист від госпіталізації та смерті через 6 місяців у кількох дослідженнях відповідно. Проте захист з часом слабшає.

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Це змусило задуматися про додаткові засоби захисту найбільш уразливих верств населення. Однак існує мало даних про порівняльну безпеку третьої дози вакцин проти COVID-19.

У дослідженні вивчалися безпека, імунна відповідь (імуногенність) та побічні ефекти (реактогенність) третьої дози 7 вакцин:

AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Novavax, Janssen, Moderna, Valneva, Curevac.

Дані про побічні ефекти показують, що всі 7 вакцин безпечні для використання як 3 дози,

– йдеться в дослідженні.

Найпоширеніші побічні ефекти

Найпоширенішими ефектами після бустерної дози цих препаратів були: біль у місці ін'єкції, біль у м'язах та стомлюваність.

Поєднання вакцин проти COVID-19

Вчені зауважили, що всі вакцини з дослідження підвищували імуногенність спайкового білка після двох доз вакцин AstraZeneca та Pfizer-BioNTech. Ці дані можуть знадобитися у розробці програми бустерної вакцинації, зробивши її доступнішою.

Вчені зауважили, що вивчили імунну відповідь у добровольців лише через 28 днів після 3 дози цих 7 препаратів. Подальша робота дозволить отримати дані через 3 місяці та 1 рік після того, як люди отримали свої бустерні дози.

Зверніть увагу: У випробуванні взяли участь 2 878 людей у віці від 30 років. Більш ніж половина добровольців – люди у віці від 70 років. Середній вік учасників, які отримали бустерну дозу, становив 53 роки у молодшій віковій групі та 76 років у старшій віковій групі. Середній вік склав 51 та 78 років відповідно.