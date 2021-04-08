У Бутані за 2 тижні вакцинували 62% населення
У Бутані 469 664 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. Загалом в країні проживає близько 770 тисяч населення.
Джерело:AFP
Що відомо про вакцинацію у Бутані
Кампанія вакцинації в Бутані почалася 27 березня. Її метою було зробити щеплення проти коронавірусу 533 тисячам дорослих за тиждень.
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У цю кількість не враховували вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і важкохворих. Згодом строки вакцинації продовжили.
За словами прессекретарки міністерства охорони здоров'я, тепер відомство зосередило увагу на вакцинації людей старше 70 років, а також осіб з обмеженими можливостями.
До речі, згідно з трекером The New Your Times, Бутан перебуває на 2 місці за відсотком населення, яке отримало першу дозу вакцину. На 1 місці – Сейшельські Острови, а на 3 – Ізраїль.
Рейтинг країн, які зробили найбільше щеплень / Скриншот NYT
Ситуація з коронавірусом у Бутані
- За даними Wordometers, за період пандемії COVID-19 у Бутані підхопили 900 людей. З них один хворий помер, а 847 – одужали.
- Загалом у країні зробили 644 174 тестів.
- Щеплення населенню роблять вакциною AstraZeneca-Oxford, яку країні подарувала Індія.
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