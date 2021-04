У Бутані за 2 тижні вакцинували 62% населення

У Бутані 469 664 людей отримали першу дозу вакцини проти COVID-19. Загалом в країні проживає близько 770 тисяч населення.

Що відомо про вакцинацію у Бутані

Кампанія вакцинації в Бутані почалася 27 березня. Її метою було зробити щеплення проти коронавірусу 533 тисячам дорослих за тиждень.

У цю кількість не враховували вагітних жінок, молодих матерів, людей з певними захворюваннями і важкохворих. Згодом строки вакцинації продовжили.

За словами прессекретарки міністерства охорони здоров'я, тепер відомство зосередило увагу на вакцинації людей старше 70 років, а також осіб з обмеженими можливостями.

До речі, згідно з трекером The New Your Times, Бутан перебуває на 2 місці за відсотком населення, яке отримало першу дозу вакцину. На 1 місці – Сейшельські Острови, а на 3 – Ізраїль.



Рейтинг країн, які зробили найбільше щеплень / Скриншот NYT

Ситуація з коронавірусом у Бутані