Деталі дослідження
Вчені з Королівського коледжу Лондона проаналізували перебіг коронавірусної хвороби у понад 1700 британських дітей у віці від 5 до 17 років. Дослідження тривало у період з 1 вересня 2020 року по 24 січня 2021 року. Результати опублікували в журналі Lancet Child and Adolescent Health.
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Як довго триває коронавірус у дітей
Вчені з'ясували, що у 4,4% дітей симптоми коронавірусу тривали 4 тижні або довше, а у 1,8% – зберігались впродовж 8 тижнів і довше.
Водночас у 13,3% дорослих з COVID-19 симптоми тривали не менше 4 тижнів, а у 4,5% – не менше 8 тижнів.
Тобто, довготривалий COVID трапляється у дітей рідше, ніж у дорослих,
– зробили висновок вчені.
В середньому хвороба триває:
- 5 днів у дітей молодшого віку (від 5 до 11 років);
- 7 днів у дітей старшого віку у віці від 12 до 17 років.
Найчастіше у дітей зберігаються такі довготривалі симптоми COVID-19:
- головний біль,
- втома,
- біль в горлі,
- втрата нюху.
Вчені зауважили, що попри те, що діти таки рідше страждають від довготривалих симптомів, все ж невелика кількість дітей дійсно тривалий час хворіє COVID-19.
Що відомо про Long COVID (довготривалий перебіг коронавірусу)
Long COVID – це процес, коли симптоми вірусу зберігаються ще кілька тижнів поспіль та довгостроково впливають на організм.
Нещодавно дослідники виявили аж 203 симптоми постковідного синдрому в десяти системах організму.
Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу
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