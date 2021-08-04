Деталі дослідження

Вчені з Королівського коледжу Лондона проаналізували перебіг коронавірусної хвороби у понад 1700 британських дітей у віці від 5 до 17 років. Дослідження тривало у період з 1 вересня 2020 року по 24 січня 2021 року. Результати опублікували в журналі Lancet Child and Adolescent Health.

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Як довго триває коронавірус у дітей

Вчені з'ясували, що у 4,4% дітей симптоми коронавірусу тривали 4 тижні або довше, а у 1,8% – зберігались впродовж 8 тижнів і довше.

Водночас у 13,3% дорослих з COVID-19 симптоми тривали не менше 4 тижнів, а у 4,5% – не менше 8 тижнів.

Тобто, довготривалий COVID трапляється у дітей рідше, ніж у дорослих,

– зробили висновок вчені.

В середньому хвороба триває:

5 днів у дітей молодшого віку (від 5 до 11 років);

7 днів у дітей старшого віку у віці від 12 до 17 років.

Крім того, вчені виявили, що підлітки (у віці від 12 до 17 років) хворіють довше, ніж молодші, і у них частіше виникають симптоми, які тривають не менше 4 тижнів.

Найчастіше у дітей зберігаються такі довготривалі симптоми COVID-19:

головний біль,

втома,

біль в горлі,

втрата нюху.

Вчені зауважили, що попри те, що діти таки рідше страждають від довготривалих симптомів, все ж невелика кількість дітей дійсно тривалий час хворіє COVID-19.

Що відомо про Long COVID (довготривалий перебіг коронавірусу)

Long COVID – це процес, коли симптоми вірусу зберігаються ще кілька тижнів поспіль та довгостроково впливають на організм.

Нещодавно дослідники виявили аж 203 симптоми постковідного синдрому в десяти системах організму.

Довідка. Британська служба охорони здоров'я визначала тривалий ковід як ознаки або симптоми, що розвиваються після інфекції COVID-19, які тривають не менше 12 тижнів і не пояснюються альтернативним діагнозом. Симптоми можуть зберігатись до 5 тижнів. Водночас чітких методів визначити постковідний синдром – досі не існує.



Що відомо про постковідний синдром / Джерело: medRxiv / Інфографіка 24 каналу

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