Деталі трагедії

Мати покійної жінки Ніна Кириловець у смерті доньки звинувачує лікарів. ті не поспішали робити її доньці кесарів розтин, що призвело до трагедії. Це була третя вагітність жінки – двоє доньок вона народила шляхом кесаревого розтину. Планувалося, що третю дитину народить так само.

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Я просила і Катя просила про кесарів розтин. На 37-му тижні УЗД показувало, що розвиток дитини – 40 – 41 тиждень. А лікарі чекали. Вона казала, що їй боляче. Біль підходить до грудей. Її матка лопнула і дитина просто вийшла звідти,

– розповіла Ніна Кириловець.

Причина смерті породіллі

Жінка додала, що її донька була здоровою, а її смерть медики пояснили "одним випадком на 10 років".

У довідці про причину смерті вказали: породілля померла внаслідок повного розриву по старому рубцю при третіх термінових пологах, маткової внутрішньочеревної кровотечі та емболії навколоплідними водами.

Немовля вижило, його уже відключили від апарату ШВЛ. Наразі триває розслідування, яке встановить причини трагедії.

Коментар фахівця

У коментарі "Четвертій владі" акушер-гінеколог "Академії здоров'я людини" Роман Ворон розповів, що розрив матки на місці рубця від попереднього розтину буває, але дуже рідко. Та пояснив, "коли велика дитина і швидко скорочується матка і відбувається емболія навколоплідними водами, то, звичайно, миттєво наступає смерть".

Залишки вод у легенях може побачити тільки патологоанатом.

Лікар також уточнив, що передбачити трагедію дійсно складно.

Це випадок один на мільйон. Передбачити можливо, але дуже складно. Розрив матки по рубцю – це неймовірна рідкість,

– зауважив Роман Ворон.

Крім того, за його словами, рівненські медики правильно зробили, що не оперували до 38-го тижня.