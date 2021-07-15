Бувають нещасні випадки, – у ВООЗ вважають, що COVID-19 таки міг втекти з лабораторії

Вчені розгадують питання походження COVID-19. У Всесвітній організації охорони здоров'я звявили, що теорію про те, що коронавірус міг втекти із китайської лабораторії – виключати рано.

Про це заявив голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Він вважає, що поки передчасно виключати такий потенційний зв'язок.

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Я сам був лаборантом, я імунолог, і я працював в лабораторії, і в лабораторії бувають нещасні випадки,

– сказав він.

За словами голови ВООЗ, "це звичайна справа". Разом з тим, він попросив Китай бути більш відверти, оскільки вчені досі шукають витоки коронавірусу.

Розслідування ВООЗ про походження коронавірусу

Ще у січні 2021 року команда експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я прибула до міста Ухань, що в Китаї. Звідти й почалося поширення коронавірусу у лютому 2020 року. Вони планували провести власне розслідування щодо джерела інфекції.

Місія працювала в 3 напрямках:

розслідувала зв'язок між поширенням вірусу і тваринним середовищем; вивчала характер поширення вірусу в Ухані; аналізувала проби навколишнього середовища.

Попередньо зазначали, що коронавірус нового типу міг мати тваринне походження, а версія про витік з лабораторії – малоймовірна. Втім, досі не визначили тварин, які могли б стати джерелом вірусу.

Можливо, Ухань не винен

Вчені дійшли висновку, що Ухань міг бути не першим містом, де коронавірус SARS-CoV-2 передався людям. Таку заяву зробили на пресконференції.

Розслідування триватимуть і надалі. У наступній поїздці дослідники сподіваються отримати доступ до банку донорської крові в Ухані.