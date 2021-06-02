CDC опублікував звіт про випадки заражень COVID-19 після вакцинації

Звіт Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC) виявив близько 1000 випадків госпіталізації з COVID-19 з понад 100 мільйонів повністю вакцинованих людей.

"Проривні інфекції" після вакцинації

Усього серед учасників дослідження зареєстрували 10262 випадки зараження. При цьому CDC визнає, що, ймовірно, занижує кількість позитивних випадків COVID-19 після вакцинації, адже більшість таких заражень проходять в легкій формі.

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Що таке "проривні інфекції" Це позитивні випадки COVID-19, які спостерігаються у суб'єктів, яким минуло не менше 14 днів після введення всіх рекомендованих доз вакцини.

Відтак до 30 квітня 2021 року CDC відомо про 101 мільйон повністю вакцинованих людей у США. Серед них офіційно зареєстрували лише 10 262 проривні інфекції:

Близько чверті цих проривних інфекцій були класифіковані як безсимптомні.

Всього 995 з цих інфікувань потребували госпіталізації.

І тільки 160 – закінчились летально.

Середній вік померлих пацієнтів становив 82 роки, і майже 20% смертей були зареєстровані як потенційно не пов'язані з COVID-19.

Статистика не зовсім точна

Число зареєстрованих випадків прориву вакцини COVID-19, ймовірно, суттєво занижує всі інфекції SARS-CoV-2 серед повністю вакцинованих осіб. Національна система епіднагляду покладається на пасивну і добровільну звітність, і дані можуть бути неповними,

— йдеться у звіті CDC.

Інше нещодавнє реальне дослідження CDC вивчало мРНК вакцини COVID-19 у людей, старших 65 років. Результати свідчать, що вакцинація знизила ризик госпіталізації внаслідок COVID-19 в цій віковій групі на 94%.