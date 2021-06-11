Розслідування провели після того, як Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про можливий зв'язок між вакцинацією Pfizer і міокардитом у чоловіків.

Варто знати Які хвороби передаються через брудні руки

Найчастіше міокардит фіксували у молодих чоловіків

Тож після другої дози препаратів Pfizer і Moderna у чоловіків у віці від 14 –24 років діагностували запалення серця. Деяким пацієнтам потрібна була госпіталізація, проте більшість з них повністю позбулися симптомів.

У CDC вивчили зв'язок та підтвердили, що міокардит може проявлялася впродовж наступного тижня після вакцинації.

За даними VAERS (система моніторингу безпеки вакцин), зафіксовано 283 випадки захворювання, попри те, що очікувалося лише від 10 до 102.

Крім того, інша система моніторингу безпечності вакцин – VSD свідчить, що випадки міокардиту після другої дози в основному фіксували у чоловіків у віці від 16 до 39 років.

Міокардит – симптоми Міокардит – ​це запальне захворювання міокарда, яке виникає внаслідок впливу різноманітних факторів та супроводжується інфільтрацією імунними клітинами та некрозом кардіоміоцитів. Як розпізнати міокардит: відчуття втоми,

болі в області серця,

задишка,

підвищене потовиділення,

прискорене серцебиття.

Реакція компаній

У компаніях Moderna і Pfizer заявили, що не встановили причинно-наслідковий зв'язок між препаратами і захворюванням.

До слова, нещодавно Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) схвалило Pfizer-BioNTech для щеплення дітей у віковій категорії 12 – 15 років. Європейська комісія погодилась з цим рішенням. Тож, у ЄС уже офіційно дозволили вакцинувати дітей препаратом від Pfizer.

Вакцина компанії Moderna – друга в черзі на схвалення для застосування серед підлітків.

Не можете обрати зручний антисептик? Спробуйте серветки Smile Sterill Bio. Вони внесені до Державного реєстру дезінфікуючих засобів та ефективно знищують мікроби і віруси.