Чиновника знизили на посаді
Примітно, що сам міністр теж хворів на коронавірус і перебував у реанімації в січні. Однак, все ще публічно схвалював "чарівне зілля" проти COVID-19.
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Пост голови МОЗ країни Павітри Ванняраччі передали Кехелії Рамбуквеллі, який також є офіційним представником уряду.
Захворюваність на Шрі-Ланці висока
Кількість щоденних смертей від вірусу за останній тиждень перевищила 150.
Кількість інфікованих коронавірусом щоденно перевищує 3 тисячі. Місцеві лікарні переповнені, не усіх пацієнтів госпіталізовують, відтак справжня кількість хворих може бути в три рази більшою.
На Шрі-Ланці висока захворюваність на коронавірус та низькі темпи вакцинації /Фото AP
Уряд поки відхиляв заклики до жорстких карантинних обмежень, щоб стримати стрибок, але минулого тижня таки довелось посилити обмеження.
Які карантинні заходи ввели
- Весілля та вечірки заборонені з вівторка, а державні церемонії та публічні зібрання під забороною до 1 вересня.
- Магазини, ресторани та офіцери з понеділка повинні будуть дотримуватись нічної комендантської години.