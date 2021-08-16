"Чарівне зілля" проти COVID: чому голову МОЗ Шрі-Ланки знизили на посаді

На Шрі-Ланці міністр охорони здоров'я публічно схвалив чаклунство та магічні зілля, як способи боротьби з коронавірусом. За це його зняли з посади, втім зараження коронавірусом та смертність досягли рекордних показників.

Чиновника знизили на посаді

Примітно, що сам міністр теж хворів на коронавірус і перебував у реанімації в січні. Однак, все ще публічно схвалював "чарівне зілля" проти COVID-19.

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Пост голови МОЗ країни Павітри Ванняраччі передали Кехелії Рамбуквеллі, який також є офіційним представником уряду.

Захворюваність на Шрі-Ланці висока

Кількість щоденних смертей від вірусу за останній тиждень перевищила 150.

Кількість інфікованих коронавірусом щоденно перевищує 3 тисячі. Місцеві лікарні переповнені, не усіх пацієнтів госпіталізовують, відтак справжня кількість хворих може бути в три рази більшою.



На Шрі-Ланці висока захворюваність на коронавірус та низькі темпи вакцинації /Фото AP

Уряд поки відхиляв заклики до жорстких карантинних обмежень, щоб стримати стрибок, але минулого тижня таки довелось посилити обмеження.

Які карантинні заходи ввели

Весілля та вечірки заборонені з вівторка, а державні церемонії та публічні зібрання під забороною до 1 вересня.

Магазини, ресторани та офіцери з понеділка повинні будуть дотримуватись нічної комендантської години.

Станом на 16 серпня в країні зареєстрували 351 533 випадки COVID-19 і 5935 випадків смерті внаслідок ускладнень хвороби. Лікарі попередили, що лікарні та морги працюють на повну потужність.