Час ізоляції для COVID-хворих у США скоротять: на це є наукові причини

Представники охорони здоров'я США знизили обмеження на ізоляцію американців, які заразилися коронавірусом. А також скоротили час, який потрібен для карантину близьким контактам.

Центри з профілактики та контролю захворювань (CDC) заявили, що це рішення виправдане науково.

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Термін ізоляції зменшився

Тож тепер час перебування на ізоляції у США для хворих коронавірусом і для тих, що контактують з ними, скоротили до 5 днів. Хоча раніше цей термін складав 10 днів. Однак є умова – у пацієнтів з COVID-19 мають бути відсутні симптоми.

Ці зміни дозволяють кожному безпечно продовжувати своє повсякденне життя,

– заявила директорка CDC Рошель Валенскі.

Є наукове пояснення

CDC зазначає, що "ця зміна виправдана наукою". Так, згідно з дослідженнями, більшість інфекцій відбувається за 2 дні до і через 3 дні після появи симптомів коронавірусу.

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Омікрон також повпливав

Це рішення також було зумовлене нещодавнім сплеском випадків COVID-19, викликаних варіантом Омікрон.

Ранні дослідження показують, що Омікрон може викликати легший перебіг захворювання, ніж попередні версії коронавірусу.

Втім є величезна кількість людей, які заражаються і, отже, змушені ізолюватися чи іти карантин. Експерти кажуть, що це загрожує знищити здатність лікарень, авіакомпаній та інших підприємств залишатися відкритими.

Валенскі також додала, що попри все, очікують багато випадків інфікування саме цим новим штамом.

"Не всі з цих них будуть важкими. Насправді багато – будуть безсимптомними. Ми хочемо переконатися, що існує механізм, за допомогою якого ми можемо безпечно продовжувати підтримувати функціонування суспільства, дотримуючись науки", – додала вона.

Що треба знати про інфікування Омікроном ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. А одразу



Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. А одразу 2 нових дослідження показали, що заражені штамом Омікрон на 40% рідше потрапляють до лікарень та на 20% рідше звертаються за медичною допомогою, ніж хворі на штам Дельту.Основними симптомами нового штаму вважаються сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

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