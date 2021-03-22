Час сніданку впливає на ризик розвитку діабету: яким чином
Сніданок до 8:30 помітно знижує ризики діабету. До цього висновку вчені прийшли після аналізу звичок більш ніж 10 тисяч людей, деякі з яких дотримувалися інтервального голодування.
Джерело:ENDORINE COCIETY
Виявилося, що на ризики метаболічних порушень впливає час приймання першої їжі, а не годинник голодування протягом доби.
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Діабет – виклик людству
У світі на діабет хворіють понад 400 мільйонів дорослих і дітей і головною причиною залишається малорухливий спосіб життя і незбалансоване харчування. З попередніх досліджень вчені знали, що обмеження прийому їжі по часу протягом доби (інтервальне голодування) покращує метаболічні показники. Тепер вони хотіли з'ясувати, як режим дня і прийом їжі в ранні години позначається на метаболічному здоров'я.
Час прийому їжі впливає на ризики діабету
Як проводили дослідження
Дослідники з Північно-Західного університету проаналізували дані 10 575 дорослих людей і розділили їх на 3 групи в залежності від режиму прийому їжі:
- в період менше ніж 10 годин на добу;
- 10-13 годин на добу;
- більше ніж 13 годин на добу.
Потім учасників розподілили в 6 підгруп в залежності від часу сніданку – до або після 8:30 ранку.
Результати експерименту
Відомо, що резистентність до інсуліну і високий рівень цукру в крові впливають на метаболізм людини і перетравлення їжі. Порушення цих процесів поступово призводить до діабету.
Інсулінорезистентність була вище при коротких перервах між останнім прийомом їжі – вечерею і сніданком, але нижче у всіх групах, де люди снідали до 8-30 ранку. У цій групі також був нижчий рівень цукру в крові.
Це означає, що час прийому їжі важливіший показник для запуску метаболічних змін, ніж тривалість голодування,
– заявила автор роботи Маррей Алі.
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