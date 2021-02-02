В середньому доросла здорова людина пісяє 4-10 разів на день. Така частота вважається нормою, якщо при цьому людина відчуває себе добре і впевнена, що і раніше відвідувала вбиральню настільки ж часто.

Джерело: Mayo clinic

Частота сечовипускання залежить від багатьох факторів: віку, кількості випитої рідини за день, супутніх захворювань та приймання ліків.

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Основні причини частого сечовипускання

вживання великої кількості рідини;

надмірне вживання кофеїну. Особливо це стосується тих людей, які давно не пили кави;

надмірне вживання алкоголю. Він пригнічує дію гормону вазопресину, який змушує нирки зберігати рідину в організмі;

вагітність. В цей час матка збільшується в розмірах і давить на сечовий міхур;

цукровий діабет. При цьому захворюванні організм не може контролювати рівень цукру в крові. Щоб прибрати з кровотоку зайву глюкозу, нирки починають працювати енергійніше, ніж зазвичай, і виводять цукор разом зі збільшенням об'ємом сечі;

хвороби сечовивідних шляхів або сечового міхура. Наприклад, цистит, пієлонефрит і уретрит. Найчастіше вони виникають при інфекції;

запалення простати. Запалення не пов'язане з віком і може виникати в тому числі у молодих чоловіків. Його відмітна ознака – біль в нижній частині живота або спини;

вагініт – запалення піхви. При вагініті стінки піхви набрякають і можуть тиснути на сечовий міхур;

гіперактивність сечового міхура – стан, при якому стінки міхура час від часу починають мимоволі скорочуватися, навіть якщо рідини всередині зовсім мало;

пухлина органів малого таза – сечового міхура, прямої кишки, простати, матки з придатками, яєчників.

Що робити, якщо помітили часті позиви в туалет

Для початку простежте за самопочуттям протягом дня. Якщо нічого не болить, а позиви до сечовипускання стають рідшими, значить, все в порядку. Можливо, причиною стала кава або кавун, який з'їли напередодні.

Коли потрібно звернутися до лікаря

Треба якомога швидше проконсультуватися з терапевтом або викликати швидку допомогу, якщо крім частого сечовипускання: