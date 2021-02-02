Часте сечовипускання: коли потрібно йти до лікаря

В середньому доросла здорова людина пісяє 4-10 разів на день. Така частота вважається нормою, якщо при цьому людина відчуває себе добре і впевнена, що і раніше відвідувала вбиральню настільки ж часто.
Джерело: Mayo clinic
Частота сечовипускання залежить від багатьох факторів: віку, кількості випитої рідини за день, супутніх захворювань та приймання ліків.
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Основні причини частого сечовипускання
- вживання великої кількості рідини;
- надмірне вживання кофеїну. Особливо це стосується тих людей, які давно не пили кави;
- надмірне вживання алкоголю. Він пригнічує дію гормону вазопресину, який змушує нирки зберігати рідину в організмі;
- вагітність. В цей час матка збільшується в розмірах і давить на сечовий міхур;
- цукровий діабет. При цьому захворюванні організм не може контролювати рівень цукру в крові. Щоб прибрати з кровотоку зайву глюкозу, нирки починають працювати енергійніше, ніж зазвичай, і виводять цукор разом зі збільшенням об'ємом сечі;
- хвороби сечовивідних шляхів або сечового міхура. Наприклад, цистит, пієлонефрит і уретрит. Найчастіше вони виникають при інфекції;
- запалення простати. Запалення не пов'язане з віком і може виникати в тому числі у молодих чоловіків. Його відмітна ознака – біль в нижній частині живота або спини;
- вагініт – запалення піхви. При вагініті стінки піхви набрякають і можуть тиснути на сечовий міхур;
- гіперактивність сечового міхура – стан, при якому стінки міхура час від часу починають мимоволі скорочуватися, навіть якщо рідини всередині зовсім мало;
- пухлина органів малого таза – сечового міхура, прямої кишки, простати, матки з придатками, яєчників.
Що робити, якщо помітили часті позиви в туалет
Для початку простежте за самопочуттям протягом дня. Якщо нічого не болить, а позиви до сечовипускання стають рідшими, значить, все в порядку. Можливо, причиною стала кава або кавун, який з'їли напередодні.
Коли потрібно звернутися до лікаря
Треба якомога швидше проконсультуватися з терапевтом або викликати швидку допомогу, якщо крім частого сечовипускання:
- сеча червоного або темно-коричневого кольору;
- сильний біль при сечовипусканні;
- гострий біль у боці, внизу живота або в паху;
- ви не можете помочитися, хоча дуже хочеться;
- сильне, нестерпне бажання помочитися, яке ви не можете стримати;
- втрата контролю над сечовим міхуром – він спорожняється часто і без вашого бажання;
- висока температура.