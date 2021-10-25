Чому вночі часто хочеться в туалет

Ноктурія може виникати при цукровому діабеті – тоді крім частих позивів вночі людина ще часто пісяє в денний час - або з'являтися сама по собі.

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Часте сечовипускання вночі може відбуватися через те, що сечовий міхур спорожняється не повністю, тому швидше наповнюється. Але буває і навпаки: мочитись хочеться раніше, ніж сечовий міхур готовий випорожнитися, – так трапляється при захворюваннях сечового міхура.

Причини ноктурії:

людина п'є багато рідини, особливо кави, напоїв з кофеїном або алкоголю;

цукровий діабет 1 і 2 типів;

гестаційний діабет, який виникає при вагітності;

хронічна серцева недостатність;

набряклість на ногах;

прийом деяких ліків, наприклад діуретиків, серцевих глікозидів;

доброякісна гіперплазія простати у чоловіків – незлоякісне розростання простати, яке перешкоджає відтоку сечі;

обструкція сечового міхура – камені або запалення, які зменшують об'єм сечового міхура;

гіперактивність сечового міхура – коли важко стримати позиви до сечовипускання;

інфекція сечового міхура або хронічна інфекція сечовивідних шляхів.

Як покращити стан

Іноді стан можна поліпшити, якщо пити менше рідини на ніч або приймати сечогінні препарати мінімум за 6 годин до сну. Якщо набрякають щиколотки, то, щоб запобігти скупченню рідини, потрібно піднімати ноги так, щоб вони були вище рівня серця, або носити компресійні панчохи.

Коли йти до лікаря

Потрібно звернутися до лікаря, якщо людина мочиться частіше, ніж зазвичай, і якщо: