Частина областей незабаром можуть перейти у зелену зону, – Шмигаль

Частина областей України вже незабаром можуть перейти з жовтої у зелену зону. Наразі майже всі регіони України саме у "жовтому" переліку, окрім Черкащини – вона "помаранчева".
Ситуацію з коронавірусом в Україні та кампанію з вакцинації обговорили нараді у президента Володимира Зеленського. Учасники зустрічі зазначили, наразі в Україні позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Восьмий тиждень поспіль кількість нових випадків стабільно знижується.
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В Україні значно зменшилась кількість активних хворих
За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих, коли на піку епідемії було 420 тисячі.
Майже всі області наразі перебувають у жовтій зоні. Черкаська область – єдина в помаранчевій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки,
– сказав голова уряду.
Черкащина потрапила у помаранчеву зону 15 травня
Зазначимо, що Черкаська область була у "жовтому" списку лише протягом кількох днів. А вже 15 травня стала "помаранчевою". В регіоні перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. При нормі 20%, на Черкащині протягом 14 та 15 травня було 20,8% та 20,7%.