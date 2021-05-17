Частина областей незабаром можуть перейти у зелену зону, – Шмигаль

Частина областей України вже незабаром можуть перейти з жовтої у зелену зону. Наразі майже всі регіони України саме у "жовтому" переліку, окрім Черкащини – вона "помаранчева".

Ситуацію з коронавірусом в Україні та кампанію з вакцинації обговорили нараді у президента Володимира Зеленського. Учасники зустрічі зазначили, наразі в Україні позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Восьмий тиждень поспіль кількість нових випадків стабільно знижується.

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В Україні значно зменшилась кількість активних хворих

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на сьогодні в Україні 243 тисячі активних хворих, коли на піку епідемії було 420 тисячі.

Майже всі області наразі перебувають у жовтій зоні. Черкаська область – єдина в помаранчевій зоні за коефіцієнтом виявлення випадків інфікування. Також є частина областей, які можуть перейти на "зелений" рівень епідемічної небезпеки,

– сказав голова уряду.

Черкащина потрапила у помаранчеву зону 15 травня

Зазначимо, що Черкаська область була у "жовтому" списку лише протягом кількох днів. А вже 15 травня стала "помаранчевою". В регіоні перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування. При нормі 20%, на Черкащині протягом 14 та 15 травня було 20,8% та 20,7%.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 17 травня в Україні виявили Станом на 17 травня в Україні виявили 2 156 000 випадків недуги, з них 48 184 – летальні. Одужали більше ніж 1 мільйон 864 тисячі хворих. За останню добу коронавірус діагностували у 2 136 людей.



Адаптивний карантин / Інфографіка 24 каналу