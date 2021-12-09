Частіше, ніж ви думаєте: стоматологиня розповіла, коли пора заміняти зубну щітку

Стоматологи рекомендують чистити зуби щонайменш ніж двічі на день. Проте будь-які зусилля тримати зуби здоровими та чистими будуть марними, якщо вчасно не змінювати зубну щітку. Британська лікарка пояснила, як стан зубної щітки впливає на зуби.

Докторка Меліке Айтекін, стоматологиня клініки Vera Clinic дала поради щодо важливості заміни зубних щіток. Також експертка зазначила, які проблеми може викликати стара щітка, яку довго не змінювали.

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За словами Айтекін, зубну щітку потрібно змінювати кожні три місяці або навіть раніше, проте більшість людей не дотримуються цього правила та страждають від проблем із зубами.

Жінка порадила стежити за станом щітки – як тільки стане помітно, що вона зносилася – її пора змінювати на нову.

Як тільки зубна щітка втрачає свою жорсткість або ви бачите, що щетина потерлася, настав час для заміни,

– сказала Айтекін.

Зубну щітку треба змінювати щонайменш раз на 3 місяці / Фото Unsplash

Лікарка зазначила, що часта заміна зубної щітки не тільки допомагає підтримувати зуби здоровими, але і зводить до мінімуму будь-яке накопичення мікробів та бактерій.

Які проблеми може викликати стара зубна щітка

Стоматологиня пояснила, що зубні щітки або насадки до них, які довго використовуються, містять бактерії та частинки їжі.

За її словами, зубну щітку також треба міняти, коли:

Ви хворіли на застуду/грип/ГРВІ;

У вас нещодавно була ангіна, тонзиліт, бронхіт та інші захворювання.

Айтекін додала, що залишки їжі на щетинках зубної щітки можуть спричинити утворення нальоту, а він – спровокувати карієс та захворювання ясен.

Як зберегти щітку в нормальному стані довше Використання гарячої проточної води більш ніж достатньо для дезінфекції щітки. Також можна "перестрахуватися" та змочити щітку в ополіскувачі для рота. Айтекін додала, що очищувач для зубних протезів також може продезінфікувати зубну щітку та позбутися неприємних бактерій.

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