Ранній і частий оральний секс з різними партнерами збільшує ризик розвитку раку ротової порожнини та горла, який викликає вірус папіломи людини (ВПЛ).

Ці обставини потрібно внести в список додаткових і незалежних факторів, вважають дослідники з американського університету Джонса Хопкінса, пише журнал Cancer.

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Який оральний секс небезпечний

До раннього сексу вчені віднесли статеві контакти, які сталися до 18 років. Частий оральний секс, на думку вчених, – понад десять партнерів за життя і понад п'ять за рік.

Як відбувалося дослідження

Науковці проаналізували дані про сексуальне життя 163 осіб з діагностованим раком ротогорла і 345 здорових добровольців. Більшість учасників обох груп – гетеросексуальні білі чоловіки у віці від 50 до 69 років. Вони в шлюбі або живуть з жінкою.

Добровольців і пацієнтів детально розпитали про статеве життя, досвіді орального сексу і вірності. Учасники дослідження також вказали, чи курять вони. Сигарети – теж фактор, що впливає на ризик розвитку раку ротогорла.

В кінці всі добровольці здали тест на ВПЛ і на антитіла до деяких білків папіломавірусів. Їх виявили у 93,6% пацієнтів і у 6,4% учасників контрольної групи.

Висновки

Виявилося, що люди з раком ротогорла частіше практикували оральний секс, починали з нього активне статеве життя і вперше займалися ним до настання 18 років. У хворих також було більше оральних статевих партнерів. Важливими факторами стали оральний секс з людьми старшого віку і моногамність партнера.

Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє, що більшість сексуально активних чоловіків і жінок протягом життя заражаються тим чи іншим ВПЛ. У більшості випадків вірус не викликає небезпечних симптомів, але деякі штами - онкогенних.