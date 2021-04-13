Часткова легалізація медканабісу в Україні: кому це вигідно та чому рішення розкритикували

Кабінет Міністрів дозволив в Україні використання деяких препаратів, у складі яких є медичний канабіс. Варто зауважити, що наразі понад 2 мільйони громадян потребують його через стан здоров'я.

Війна за легалізацію медичного канабісу тривала кілька років. Відповідна петиція до Володимира Зеленського набрала необхідну кількість голосів ще 2 роки тому.

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Які препарати дозволили використовувати

Кабмін виключив зі списку наркотичних засобів і психотропних речовин 2 препарати на основі цієї речовини. Зокрема, в Україні дозволили використовувати в медичних цілях препарати "Набілон" та "Набіксімолс".

Медичний канабіс може полегшити життя онкохворих, яким доводиться приймати небезпечні препарати.

Я п'ю значну кількість таблеток або змушена кудись звертатися, щось шукати. Однак я б не хотіла цим займатись, бо не хочу потрапити до в'язниці. Хочу законно купувати ліки за нормальну ціну,

– розповіла співзасновниця ГО "Афіна. Жінки проти раку" Ніна Резніченко.

Рішення уряду розкритикували

Однак у громадських організаціях запевняють, що легалізація кількох препаратів на основі медичного канабісу не вирішить проблему пацієнтів. Вони переконані, що це є лише лобіюванням інтересів фармакологічних компаній.

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"У МОЗ за одну ніч змінили текст без консультації з партнерами й, по суті, викреслили те, що могло допомогти пацієнтам. Вони залишили декілька хімічних препаратів й обманули пацієнтів, висунувши на ринок дорогі препарати", – заявив голова благодійної організації "100% Життя" Дмитро Шерембей.

Скільки коштують препарати

Якщо дозволені препарати й з'являться в аптеках, то скористатися ними зможуть лише одиниці, адже їхня вартість є дуже високою.

Зокрема, вона становить від 600 до 2 000 доларів.

Влада не наважується на зміни

Водночас повністю прибрати канабіноїди з переліку заборонених речовин влада не наважується. Однак це б дозволило забезпечити ринок дешевими та різноманітними препаратами.

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Медики переконані, що конопля є такою самою рослиною, з якої можна робити ефективні ліки для хворих.

Магії не існує – існує наука. Вона здатна з коноплі зробити ефективний медичний препарат,

– заявив кандидат медичних наук Олександр Лінчевський.

Як депутати вирішують проблему

Ще наприкінці грудня 2020 року в парламенті зареєстрували законопроєкт про легалізацію канабісу. Його авторами були нардепи від партії "Голос".

Окрім цього, у Верховній Раді є ще 3 альтернативних законопроєкти, які тепер зводять в один.

"Ми починаємо фактично з нуля. Нам потрібно вводити терміни, спеціальні ліцензії, й питання про те, хто буде виробляти ці лікарські засоби, хто зможе вирощувати на території України медичний канабіс, адже це дуже важливо", – розповіла депутатка Ольга Стефанишина.

Стефанишина також зауважила, що варто надати можливість виробництва цих ліків на території України. За її словами, це дозволить зменшити вартість препарату.

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Поки в Кабінеті Міністрів, у парламенті та в Офісі Президента зважують ризики, перекладають відповідальність і ділять сфери впливу, мільйони важко хворих українців продовжують страждати від хронічного болю.

Вони сподіваються, що здоровий глузд влади переможе раніше, аніж їхній біль.