Чехів зобов'язали одягати по 2 захисні маски одночасно
У Чехії видадуть обов'язковий указ, згідно з яким мешканці країни повинні носити респіратори або 2 хірургічні маски одночасно. Нові правила стосуються міць з великим скупченням людей.
Джерело:iDNES
Як повідомив міністр охорони здоров'я Ян Блатни 19 лютого після засідання уряду, дане правило ввели для того, аби сповільнити поширення коронавірусу в країні.
До теми Носіння двох масок одночасно краще захищає від COVID-19: дослідження
Від понеділка 22 лютого чехи не зможуть носити звичайні тканинні маски. Також виключене користування шарфами, шалями та іншими тканинними підручними засобами, які люди іноді використовують для проїзду в громадському транспорті та при покупках в магазинах.
Відтепер у магазинах, громадському транспорті, медичних установах та інших місцях з великим скупченням людей у Чехії потрібно буде обов'язково носити респіратори FFP2, KN95, N95 або 2 хірургічні маски, одягнені одну на одну. Інші місця, де діятиме нове правило, назвуть в понеділок.
Неможливо розглядати різні саморобні тканини та інші тимчасові засоби захисту обличчя, як для достатнього захисту,
– заявив Ян Блатни.
Блатни порадив людям віддавати перевагу респіраторам класу не нижче KN95 або FFP2, тому що вони краще прилягають до лиця і є певна герметизація.
Коронавірус у Чехії: що відомо
Джерело: Google
- Від початку пандемії у Чехії зареєстрували 1, 12 мільйона випадків зараження коронавірусом. При цьому в країні проживає трохи більше ніж 10 мільйонів людей.
- За минулу добу, 18 лютого, виявили ще 10 930 інфікованих.
- Натомість від початку 2020 року COVID-19 подолали понад 996 тисяч мешканців країни.
- На жаль, 18 739 громадян померли від ускладнень, спричинених недугою.
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