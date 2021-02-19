У Чехії видадуть обов'язковий указ, згідно з яким мешканці країни повинні носити респіратори або 2 хірургічні маски одночасно. Нові правила стосуються міць з великим скупченням людей.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Ян Блатни 19 лютого після засідання уряду, дане правило ввели для того, аби сповільнити поширення коронавірусу в країні.

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Від понеділка 22 лютого чехи не зможуть носити звичайні тканинні маски. Також виключене користування шарфами, шалями та іншими тканинними підручними засобами, які люди іноді використовують для проїзду в громадському транспорті та при покупках в магазинах.

Відтепер у магазинах, громадському транспорті, медичних установах та інших місцях з великим скупченням людей у Чехії потрібно буде обов'язково носити респіратори FFP2, KN95, N95 або 2 хірургічні маски, одягнені одну на одну. Інші місця, де діятиме нове правило, назвуть в понеділок.

Неможливо розглядати різні саморобні тканини та інші тимчасові засоби захисту обличчя, як для достатнього захисту,

– заявив Ян Блатни.

Блатни порадив людям віддавати перевагу респіраторам класу не нижче KN95 або FFP2, тому що вони краще прилягають до лиця і є певна герметизація.

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Джерело: Google