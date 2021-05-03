І це при тому, що населення країни ледь більше за 10 мільйонів людей. Про такі плани заявив у відеозверненні 2 травня глава чеського уряду Андрей Бабіш.

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Чехія планує дозволити вакцинуватися усім громадянам із 1 червня

Щеплення проти COVID-19 у Чехії здійснюють за певним планом. Зараз вакцинують людей, старших за 55 років. А з 5 травня записатися на отримання дози зможуть громадяни віком від 50 до 54 років (їх приблизно 690 тисяч).

Уряд країни оцінює темпи вакцинації дуже добре. Якщо не трапиться чогось екстраординарного, вже з 1 червня щеплення зможуть отримати всі охочі віком від 16 років.

У червні ми відкриємо вакцинацію для всіх вікових категорій,

– заявив у відеозверненні прем’єр Чехії Андрей Бабіш.

Він наголосив, що запасів вакцини мало б вистачити, щоб спокійно щотижня "знижувати вікову планку на 5 років". Адже загалом Чехія замовила майже 27 мільйонів доз вакцини, а чисельність населення країни – 10,7 мільйона.

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